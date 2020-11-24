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PS5 sipariş etti bulguru çıktı

PS5 sipariş etti Bodrum bulguru çıktı
Giriş Tarihi: 24.11.2020

İNTERNETTE yaşanan ilginç alışveriş dolandırıcılıklarına bir yenisi İngiltere'de eklendi. Piyasaya çıkan ve büyük ilgi gören oyun konsolu Playstation 5 sipariş eden İngiliz Adam Sullivan'a Bodrum Bulguru gitti. Olay sosyal medyada yayılınca espriler de gecikmedi. Alınan bilgiye göre, dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon'dan Sony'nin son çıkardığı oyun konsolu Playstation 5'ten sipariş eden İngiliz tasarımcı, paketi açınca büyük şok yaşadı. Müşteriye 5 kiloluk Bodrum Bulguru gitti. Durumu sosyal medyada paylaşan Sullivan, yetkililerden yardım istedi. Bunu gören Twitter kullanıcıları ise oyunları bulgurla birleştirdi. Ortaya komik paylaşımlar çıktı.

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