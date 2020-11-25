Akıncı’dan yeni tanıtım yayınlandı!

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan üçüncü teaser'daki aksiyon sahneleri, izleyiciden büyük ilgi gördü.

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Akıncı dizisinin yeni tanıtımı ekran başındaki izleyicilerde merak uyandırırken sosyal medyada da olumlu tepkiler alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

"Akıncı" yakında atv'de!