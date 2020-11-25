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’ın koruması yanlışlıkla işçiyi vurdu

Aziz Yıldırım’ın koruması yanlışlıkla işçiyi vurdu
Giriş Tarihi: 25.11.2020

FENERBAHÇE Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın koruma polisinin silahından çıkan kurşun, 30 yaşındaki Kerim Karahan'ın ölümüne sebep oldu. Olay, önceki gün İstanbul Tuzla'da meydana geldi. İddialara göre Aziz Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi A.Y.Y, doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan Kerim Karahan'ı kalbinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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