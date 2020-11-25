‘Keşke dememek için önleminizi alın’

Öksürük, nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetleri üzerine hastanede Kovid-19 testi yaptıran Güngör'ün kendisiyle birlikte Edebiyat Öğretmeni eşi Dudu Güngör ile 2 oğlunun test sonucu pozitif çıktı. Akciğer tomografisinde virüs yükünün fazla olduğunun ortaya çıkmasının ardından Güngör, hastaneye yattı. Hastanedeki 3 günlük tedavisi sonrası taburcu olan ve tedavisine ailesiyle birlikte evinde devam edilen Güngör, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

AİLEMİ KAYBETMEKTEN KORKTUM

Hastalığın zor geçtiğini ve kendisini çok zorladığını belirten Prof. Dr. Güngör, "Virüs hayatıma girdikten sonra onunla mücadelenin ne kadar zor olduğunu fark ettim. Eşime ve çocuklarımı bir daha göremeyeceğim, onlara da bir şey olacak diye çok üzüldüm. Ancak hekim arkadaşlarıma güvendim. Onların tedavisini harfiyen uyguladım. Çok şükür ailem ve benim sağlık dururumuz iyiye gidiyor. Bu hastalığı yeneceğiz inşallah. Herkes kendi karantinasını uygulamaya çalışın lütfen. Şu an kitlesel bir bulaş var maalesef çok dikkatli olmanız gerekmekte. Mesafesinizi koruyun, maskenizi takın ve mümkün oldukça evde kalmaya çalışın. Bu özellikle biz sağlık çalışanlarına zaman kazandıracaktır. Arkadan gelen hasta sayısını mutlaka azaltmamız lazım. İçerde yatan hastalarımızı daha iyi tedavi edebilmemiz için bu çok gerekli. Keşke dememek için dikkat edelim" dedi.





Kazım YÖRÜKCE