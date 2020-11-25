  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam ‘Keşke dememek için önleminizi alın’

dememek için önleminizi alın’

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 8 yıldır görev yapan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, korona virüsün yakın savaşçılarından biri oldu. Korona virüsün en çok etkilediği kalp hastalarının sağlığı için kendi hayatını ikinci plana atan Prof. Dr. Hasan Güngör'e bir hastasından virüs bulaştı.

‘Keşke dememek için önleminizi alın’
Giriş Tarihi: 25.11.2020

Öksürük, nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetleri üzerine hastanede Kovid-19 testi yaptıran Güngör'ün kendisiyle birlikte Edebiyat Öğretmeni eşi Dudu Güngör ile 2 oğlunun test sonucu pozitif çıktı. Akciğer tomografisinde virüs yükünün fazla olduğunun ortaya çıkmasının ardından Güngör, hastaneye yattı. Hastanedeki 3 günlük tedavisi sonrası taburcu olan ve tedavisine ailesiyle birlikte evinde devam edilen Güngör, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

AİLEMİ KAYBETMEKTEN KORKTUM
Hastalığın zor geçtiğini ve kendisini çok zorladığını belirten Prof. Dr. Güngör, "Virüs hayatıma girdikten sonra onunla mücadelenin ne kadar zor olduğunu fark ettim. Eşime ve çocuklarımı bir daha göremeyeceğim, onlara da bir şey olacak diye çok üzüldüm. Ancak hekim arkadaşlarıma güvendim. Onların tedavisini harfiyen uyguladım. Çok şükür ailem ve benim sağlık dururumuz iyiye gidiyor. Bu hastalığı yeneceğiz inşallah. Herkes kendi karantinasını uygulamaya çalışın lütfen. Şu an kitlesel bir bulaş var maalesef çok dikkatli olmanız gerekmekte. Mesafesinizi koruyun, maskenizi takın ve mümkün oldukça evde kalmaya çalışın. Bu özellikle biz sağlık çalışanlarına zaman kazandıracaktır. Arkadan gelen hasta sayısını mutlaka azaltmamız lazım. İçerde yatan hastalarımızı daha iyi tedavi edebilmemiz için bu çok gerekli. Keşke dememek için dikkat edelim" dedi.


Kazım YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Keşke dememek için önleminizi alın’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA