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Virüs 4 canı daha hayattan kopardı

Virüs 4 canı daha hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 25.11.2020

MUĞLA'NIN Seydikemer İlçesi'nde büyükşehir yasası öncesi Eşen Beldesi'nde önce Anavatan Partisi'nden, ardından AK Parti'den belediye başkanı seçilen ve 2 dönem belediye başkanlığı yapan Yusuf Yiğit, Kovid-19'a yenik düştü. Denizli'de de korona virüs can almaya devam ediyor. Tümgazider Denizli şubesi üyelerinden Emekli Astsubay Ali İhsan Kaymakçı, covid-19 korona virüs salgınından tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde can verdi. Geçmiş dönemlerde ANAP ve AK Parti'den meclis üyeliği görevini yürüten Arif Özeren (62) de 3 günlük yoğun bakım tedavi si sonrası kurtarılamadı. Usta oyuncu Devrim Parscan da korona virüs sebebiyle 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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