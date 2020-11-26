Acının ortak adı

KORONA virüs salgınının pik yaptığı Denizli'de ölüm vakaları artarken, acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Tekstil sektörünün sevilen yüzlerinden, Rahmi Palamutçu ile iş insanı eski belediye meclis üyesi Mustafa Çelikel vefat etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasındaki, "Bugün Defnedilenler" bölümünde günlük vefat sayısının 20-30'larden, 50-60'lara ulaşması dikkatlerden kaçmadı. Son verilere göre defin sayıları 22 Kasım'da 59, 23 Kasım'da 49, 24 Kasım'da 58 oldu. Aydın'ın Köşk ilçesinde 36 yaşındaki Selma Ayar da korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Ayar'ın genç yaşta hayata veda etmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Sporcu ve sanatçı kimliği ile Fethiye ve bölgesinde adından söz ettiren 27 yaşındaki Hamza Özkaraca da azmiyle tüm engelleri aştı ancak korona virüse yenildi. Vefatı ile Fethiye ve Karaçulha'yı yasa boğan Özkaraca'nın cenazesi, Kovid-19 tedbirleri altında Karaçulha Mezarlığı'nda defnedildi.