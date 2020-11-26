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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

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ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran dizisinde heyecan dorukta. Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölümünde "Ben senin kurban olduğun değilim artık." sözü dikkat çekiyor. Diziseverler 'Bir Zamanlar Çukurova izle' sayfasını araştırmaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme sayfası...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

26.11.2020, 19:42

MÜJGAN'IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA'YI YIKACAK MI?

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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