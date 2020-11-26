Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

MÜJGAN'IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA'YI YIKACAK MI?

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

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