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Acı tesadüf

Acı tesadüf
Giriş Tarihi: 27.11.2020

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletli Mensur Çağlayan (59) hayatını kaybetti. Kaza yerinden geçen Fatih Çağlayan, ölen kişinin babası olduğunu öğrenince gözyaşına boğuldu. Vefat eden babasının telefonu çalınca Fatih Çağlayan, telefonu açıp acı haberi gözyaşları içinde verdi. Kaza yerine gelen Çağlayan'ın diğer yakınları de büyük üzüntü yaşadı. Mensur Çağlayan'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü. Minibüs sürücüsü Uğur O. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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