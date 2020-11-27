Asitli içecekler kemik düşmanı

DİYETİSYEN Gözde Güzelcan, "Asitli içecekler kemik kırılganlığına ve kemik deformasyonuna neden olarak kemik erimesi gibi hastalıklara sebebiyet veriyor" dedi. Güzelcan, "Gazlı içecekler, karbondioksit gazı ile oluşmuş, su, şeker, glikoz şurubu gibi katkı maddeleri ile oluşuyor. Gazlı içeceklerin bize faydalı olan birçok şeyi bizden götüren ve yerine bir sürü hastalığı getiren bir içecek dizisi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.