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Depremin 117’nci kaybı Malik oldu

Depremin 117’nci kaybı Malik oldu
Giriş Tarihi: 27.11.2020

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç futbolcunun annesi Nazmiye Doğrayan da depremde ölmüştü. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tahirler'in vefatıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye çıktı.

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