Kışın en tatlı sebzesi bal kabağı

Dünya mutfaklarında çorbadan kızartmaya pek çok şekilde hazırlanan bal kabağı, Türkiye’de daha çok sofraları tatlı olarak süslüyor. Çok az pişirilip bal veya pekmezle tüketilmesi ise faydalarını daha da artırıyor

Yüksek miktarda A, B ve E vitamini ile demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor içeren bal kabağı, kış aylarının şifa deposu sebzelerinden biri. Faydaları ise saymakla bitmiyor:



Vücuttaki serbest radikalleri temizleyerek kış aylarında sıklıkla yaşanan grip ve nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarını önler.



Kabak, niasin, riboflavin, B6 ve folat gibi iyi bir B vitamini kaynağıdır. Niasin dolaşımı iyileştirir ve bu nedenle akne tedavisinde faydalıdır. Folat, hücre yenilenmesini ve yenilenmeyi iyileştiren dolaşımın artmasına yardımcı olur.



Kolajen maddesinin üretimini artırarak cildin daha parlak ve genç görünümünü destekler.

İçeriğindeki beta karoten hücreleri korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, üreme sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.



Kabak, iyi bir C vitamini kaynağıdır. Dahası, demir emilimini de kolaylaştırır ve çalışmalar, erken yaşlanmayı önleyebilecek oksidatif stresi azalttığını göstermektedir.



Bal kabağı, potasyum, magnezyum ve demir gibi kan basıncını düzenleyen minerallerle yüklüdür. Bu mineraller kırmızı kan hücrelerine oksijen sağlamak için gereklidir.



Kabak, bir tür antioksidan olan karotenoidler bakımından zengindir. Karotenoidler mide, pankreas, boğaz ve meme kanseri riskini azaltır.

Kabak lifte yüksek, kaloride düşüktür. Bu da, kabak tükettiğinizde gün boyunca kendinizi tok hissedeceğiniz anlamına gelir.