Önce eski sevgilisini sonra kendini vurdu

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde Sebahattin Öztürk (31) aralarında daha önce gönül ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası Leyla Öztürk'ü (22) çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Sebahattin Öztürk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayı haber alıp gelen gençlerin yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Leyla Öztürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.