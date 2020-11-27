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Haberler Yaşam Özhaseki ve eşi hastaneye kaldırıldı

Özhaseki ve eşi hastaneye kaldırıldı

Özhaseki ve eşi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 27.11.2020

Kovid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin tedavilerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam edilecek. Sağlık durumlarının iyi olduğunu duyuran Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TOPBAŞ AİLESİ DE HASTA
Öte yandan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Kadir Topbaş da Kovid-19'a yakalandı. Topbaş'ın bir oğlu ile bir kızının ve eşi Özleyiş Topbaş'ın da testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ailesinin tedavisi evde devam ederken, 75 yaşındaki Topbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi.

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