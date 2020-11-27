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Temaslılar 6 gün sonra test yaptırsın

Temaslılar 6 gün sonra test yaptırsın
Giriş Tarihi: 27.11.2020

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, korona virüs hastası ile temaslı kişilerin temastan 6 gün sonra test yaptırması gerektirdiğini söyledi. Taşova, "Bir kişiyle temaslı olduktan sonra 6 gün içinde yapılan testin doğru sonuç verme olasılığı çok düşük. Ben temaslıyım, hemen test yaptırayım düşüncesi hem sizi yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa yol açar" dedi.

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