SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, korona virüs hastası ile temaslı kişilerin temastan 6 gün sonra test yaptırması gerektirdiğini söyledi. Taşova, "Bir kişiyle temaslı olduktan sonra 6 gün içinde yapılan testin doğru sonuç verme olasılığı çok düşük. Ben temaslıyım, hemen test yaptırayım düşüncesi hem sizi yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa yol açar" dedi.
Temaslılar 6 gün sonra test yaptırsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.