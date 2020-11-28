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atv'den yeni dizi: Kardeşlerim

Dizi atv'de izlenir sloganıyla uzun yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'den bomba bir dizi daha geliyor. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesinin anlatılacağı "Kardeşlerim", sete çıkmak için gün sayıyor.

atv'den yeni dizi: Kardeşlerim

28.11.2020, 09:44

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Kardeşlerim"

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesi… Herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü…

Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" sete çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin okuma provaları ise geçtiğimiz gün NGM'nin ofisinde gerçekleştirildi.

OKUMA PROVASINDA KEYİFLİ ANLAR

Çekimlerine yakında başlanacak dizinin okuma provalarında ilk kez tüm kadro bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı.

YÜREKLERE İŞLEYEN HİKAYESİ İLE "KARDEŞLERİM" SETE ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR!

"Kardeşlerim" adlı dizinin çekimleri haftaya İstanbul'da başlıyor. Aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu ve yanlışı, varlığı ve yokluğu incelikli bir şekilde işleyen dizi, pırıl pırıl oyuncu kadrosu ve yüreklere işleyen hikâyesiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin oyuncuları: Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta.

"Kardeşlerim" yakında atv'de.

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