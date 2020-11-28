Aydın ve Denizli’de 8 kişi virüs kurbanı

AYDIN ve Denizli'de korona virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs artışlarının yüzde 50'den fazla olduğuna dikkat çektiği Aydın'da, virüs can almaya devam ediyor. Bozdoğan ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde oturan 89 yaşındaki Yusuf Aydın, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

EVİNDE FENALAŞTI

YENİPAZAR'DA yaşayan 3 çocuk babası ve 61 yaşındaki Şevket Kahraman ile Karpuzlu'nun Yağışlar Mahallesi'nden 63 yaşındaki Bilal Yılmaz virüse yenildi. Efeler ilçesinde 71 yaşındaki Cevdet Kırlı, yakalandığı korona virüs nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi. Denizli'de ise Honaz'ın Afşinbey Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki 4 çocuk annesi Duygu Tahtacı korona virüs testinin pozitif çıkması sonucunda ev karantinasına girdi. Tahtacı'nın gece fenalaşması üzerine eşi sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

BOZKURT ilçesinde 4 çocuk babası Süleyman Erdoğan (76), evinde tedavi gördüğü sırada koronaya bağlı kalp krizi sonucu öldü. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan Behlül Bektaş (53) korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hasan Hüseyin Aras (61) adlı vatandaş ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAZIM YÖRÜKCE / SEBAHATTİN ALP