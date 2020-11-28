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Haberler Yaşam Ne olur bana yardım edin

Ne olur bana yardım edin

Ne olur bana yardım edin
Giriş Tarihi: 28.11.2020

BALIKESİR'DE yaşayan ve doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri olan, 18 yaşındaki Ümran Dut, gözlerinin tedavi edilmesi için yardım bekliyor. Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle yüzde 5 görebilen Ümran Dut'un en büyük hayali biraz olsun görebilmek ve piyano çalmak. Dut, "Ne olur bana yardım etsinler Cumhurbaşkanıma sesleniyorum benim sesimi duysun.18 yaşındayım ve iyileşmek istiyorum. Okumak istiyorum, normal yaşıtlarım gibi gezmek, yıldızlara bakmak istiyorum. Annemin elini, babamın elini tutmadan bir yerlere gitmek istiyorum. Arkadaş edinmek, tek hayalim olan piyanoyu öğrenmek ve şarkı söylemek istiyorum" dedi.

SUAT SALGIN

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