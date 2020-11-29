Bakan Koca: Covid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık

Bakan Koca, Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri'nde hasta yükü ve hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini belirterek, "Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor" dedi.
İSTANBUL'DA HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Vaka, hasta ve ağır hasta sayılarındaki artışın da İstanbul'da sağlık yöneticileri ile yapılan haftalık değerlendirme toplantısında ele alındığını açıklayan Koca, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İstanbul'da ağır hasta artışı var; risk devam ediyor. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim" mesajını paylaştı.
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