Depremzedeler için dans edecekler

Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan zumba eğitmenleri, bu akşam İzmirli depremzedeler yararına online dans gösterisi gerçekleştirecek. İngiltere'de yaşayan uluslararası zumba eğitmeni Ekrem Malkoç ile İngiliz zumba eğitmeni ve profesyonel fotoğrafçı Sarah Kane tarafından organize edilen etkinlikten elde edilen gelirin tamamı, İzmir depreminde zarar gören ailelere yardım amacıyla kullanılacak. Zoom uygulaması üzerinden online olarak düzenlenecek zumba gösterileri, bu akşam 19.00'da başlayacak ve 2 saat sürecek. Malkoç, "Bilet ücreti 50 TL olacak ve gelirin yüzde 50'si ile Halkın Bakkalı kanalından ailelere yardım paketleri alınacak. Geri kalan yüzde 50'lik gelir de depremde annesini kaybetmiş özel bakıma muhtaç bir çocuğumuz için açılan hesaba aktarılacak. Katılmak isteyenler biletleri ekremalkoc@ gmail.com adresimden benimle irtibat kurarak temin edilebilir" dedi.

ERCAN AKGÜN