İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 29 Kasım Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir ve Ege'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 29 Kasım Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Az bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu ilçeleri, öğle saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu