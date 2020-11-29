Turkuvaz Medya’ya 6 ödül birden

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen 2019 Medya Oscarları sahiplerini buluyor. Törende ödül alacak isimler açıklandı. RTGD Başkanı Şebnem Bursalı ödüllerin her yıl olduğu gibi titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Turkuvaz Medya 6 ödülün sahibi oldu.

En İyi Yarışma kategorisinde Kim Milyoner Olmak İster ile Kenan İmirzalıoğlu, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, En İyi Dizi kategorisinde Hercai, En İyi Belgesel kategorisinde Toplumsal Hafıza ile Haktan Uysal, En İyi Ekonomi Kuşağı kategorisinde Ekonomide Sabah programıyla Şafak Tükle, En İyi Spor Programı kategorisinde ise Son Sayfa programıyla Mustafa Göksu ödüle hak kazanan isimler oldu. Başarılı isimler ödüllerini 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende alacak.