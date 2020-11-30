Türkiye'de gezilip görülebilecek en güzel yerlerin başında Doğu Anadolu'nun incisi Kars geliyor. Doğu ile Batı arasında Anadolu'ya açılan bir kapı olarak görülen ve ismi eski Türkçe'de kapı anlamına gelen Kars, topraklarında hakimiyet kuran Urartular, Selçuklular, Ermeniler ve Osmanlı döneminden günümüze kadar ismini korumuş. Sınırda stratejik konumu sebebiyle sürekli savaşlar gören Kars, asker kenti ve paşa şehri olarak da biliniyor. Çektiği acılar ve zulümler nedeniyle Gazi unvanını alan, madalyası olan bir şehir. Tarihi ve mimari güzellikleri ile kışın ayrı yazın ayrı güzellikler sunan Kars, son yıllarda yaşadığı değişimle özellikle kışın turistlerin yoğun ilgisini çekmeye başladı. Misafirperver ve hoşgörülü halkı, birbirinden lezzetli yemekleri, tarihi ve kültürel alanları, kış ve doğa sporu merkezleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Kars'a giderseniz tarihi binaların olduğu sokakları keşfetmeyi de unutmayın.

KARS KALESİ HALA AYAKTA

Selçuklu ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Kars Kalesi, Anadolu'da dini ve askeri amaçlı mimari yapılardan ayakta kalmış en önemli kalelerden biri. Çeribaşı Kapısı, Kağızman Kapısı ve Behram Kapısı olmak üzere üç önemli kapıya sahip olan Kars Kalesi'nin içerisinde 12. yüzyıldan kalan Celal Baba Türbesi yer alıyor. Kale, M.S. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzeddin'in emri ile Veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmış. 1386 senesinde Timur tarafından yıkılan kale ve dış cephe surları 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murat'ın fermanı ile Kars'a gelen Lala Mustafa Paşa tarafından yeniden inşa edilmiş. Orjinalliğini koruyan kale Kars'ın en önemli tarihi zenginliklerinden.

YABAN HAYATI DA ZENGİN

Kars ve civarının doğası ülkemizde yaban hayatın devam ettiği ender yerlerden. Ayılar, kurtlar, vaşaklar, tilkiler cirit bu ilimizde halen yaşam sürüyor. Kars bölgesi, (özellikle Kuyucuk Gölü ve Sarıkamış Dağları -Allahuekber Dağları) ülkemizde en fazla kuşun gözlemlendiği yer. Sadece Kuyucak Gölü'nde, 81 türden 40.000 kuş bulunuyor. Kars'ı merkezde Posof, Çam Geçidi, Şavşat, Sarıkamış'a giderek ülkemizdeki İsviçre manzaralarını görebilirsiniz.





ANİ HARABELERİ

TARİHİ İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan Ani Harabereleri, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Ermenistan sınırında yer alan masalsı harabelerde 7 yüzyıl boyunca insanların yaşadığı düşünülüyor. Ermeni mirası olmakla birlikte, müslüman ve pagan kültürlere de ev sahipliği yapmış olan Ani Harabeleri'nin konumun muazzam bir görkemi var. Arpaçay Kanyonu'nun sert yamaçlarının tepesindeki harabeler, hem doğallığı hem de heybetiyle büyülüyor



SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ

KRİSTAL karı ile dünyanın en önemli iki kayak merkezinden biri olan Sarıkamış, özellikle snowboard yapanları mest ediyor. Gerçekten pistin ortasından kayarken dahi arkanızdan beyaz bir tül gibi kar sizi takip ediyor, buzlanma da olmuyor. Beyazın en kristal hâlini deneyimlemek için kayak rotasına Sarıkamış'ı mutlaka eklenmeli.



ÇILDIR GÖLÜ

KARS'TA görülecek yerlerin başında gelen Çıldır Gölü kış aylarında buz tabakası ile kaplanır. 1965 metredeki Çıldır Gölü, 80 santimereye kadar donarak hipnotik beyaz bir çöle dönüyor. Şubat ayında en yüksek buz kalınlığına ulaşan gölün üzerinde kızakla atlarla dolaşılırken kürek, testere ve bir de demir çubuk alıp, gölün ortasındaki buz kulelerine yürünüyor. Bunun yanı sıra buza açılan deliklerden balık tutan balıkçıları izlemek ve gölde tutulan balıkların tadına varmak da mümkün.



BU LEZZETLERİ TATMADAN DÖNMEYİN

Kars yemeklerini de yemeye doyamayacaksınız. Şehrin balı, kaşarı, peyniri dillere zaten destan. Kaz kesilip bir müddet güneşte kurutulduktan sonra tandıra girmesiyle ortaya çıkan tandırda kaz Kars'ın en meşhur yemeği. Kaz suyuna bulgur ise mükemmel tamamlayıcı. Hoşaf, hangel, acılı turşu, evelik ve ısırgan otu çorbası, revan köfte, acem kavurma (meclis yemeği), safranlı pilav, umaç (un helvası), gafıl konak, çeçil tatlısı, elma dolması, hörre, pişi, kuymak, haşıl, bozbaş, piti (kemikli ve parça etten yapılan çorba), üzümlü pilav, Kars böreği şehrin tadına doyulmaz yemekleri.

Kazım YÖRÜKCE