Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa’ya zorlu bir düşman geliyor

Kapadokya'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mengiroğlu; "Maria ile Mustafa severek takip ettiğim bir diziydi. Bu diziye böyle güzel bir karakter ile katıldığım için heyecanlıyım. Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi.