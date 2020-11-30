Kapadokya'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mengiroğlu; "Maria ile Mustafa severek takip ettiğim bir diziydi. Bu diziye böyle güzel bir karakter ile katıldığım için heyecanlıyım. Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi.
Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa’ya zorlu bir düşman geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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