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Haberler Yaşam Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa’ya zorlu bir düşman geliyor

ile dizisinde Mustafa’ya zorlu bir düşman geliyor

atv ekranlarının sevilen dizisi ile ’ya Ceyhun dahil oldu. karakteriyle diziye 14. bölümde katılan başarılı oyuncunun, yeni bölüm tanıtımlarında görülmesi sosyal medyada merak uyandırdı.

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa’ya zorlu bir düşman geliyor

30.11.2020, 12:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020,13:59

Kapadokya'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Mengiroğlu; "Maria ile Mustafa severek takip ettiğim bir diziydi. Bu diziye böyle güzel bir karakter ile katıldığım için heyecanlıyım. Görkem karakteri, Candemirler'e zor zamanlar yaşatacak gibi duruyor" dedi.

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