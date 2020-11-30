Müge Anlı canlı izle 30 Kasım Pazartesi!

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. İşte 30 Kasım Pazartesi Müge Anlı canlı izleme sayfası....

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GEÇEN HAFTA MÜGE ANLI'DA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı Fatma Özay'ın başına bu işler geldiğinde Fatma Hanım'a vasi tayin edildiğini vasinin Gülsüm Eken adlı yeğeni olduğu kendi başına ev tuttuğunun ve ailesi ile görüşmek istemediğini söyledi. Müge Anlı Jandarma Komutanın bizzat konuştuğunu Fatma Hanım'ın hayatta olduğunu doğruladığını söyledi. Selver Hanım annesi Yeter Özyurt ile canlı yayında kavuştu. Selver dün babasını da bulduğunu ona benzediğini söyledi. İsmail Uçar'ın mahkeme açılıp DNA testi istenip sonucuna göre hareket edeceğini söyledi. Süleyman Koca canlı yayında neler söyledi? Eşi Selver Hanım'a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında ne dedi? Songül Durur Hanım canlı yayına katıldı. Songül Hanım Kerem Bey'in kardeşi Medeni Bey'in eşi olduğu, Medeni bey Kerem Bey kaybolunca eşi Songül Hanım'ı suçladığını, Songül Hanım eşinin belediyede çöp arabası şoförü kullandığını eşinin yanında çöp kamyonuna bindiğini eşiyle beraber çalıştıklarından bahsetti. Caner'in bulunduğu haberi verildi. Caner'in eve döndüğü haberi verildi.