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Rahip başı heykeli bulundu

Rahip başı heykeli bulundu
Giriş Tarihi: 30.11.2020

DENİZLİ'DE bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "Bu heykel başı nitelik, portre ve çok üst düzeyde bir eser bakımından önemli. Belki de şehrin baş tanrısı Zeus'a ait tapınağın rahibi olabilir. Ya da dokuma tanrıçası Athena olabilir. Tam net değil. Ama bir tapınağın yöneticisi olduğu net anlaşılabiliyor. Orta yaşın üstünde bir kişiye ait" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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