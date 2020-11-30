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Haberler Yaşam Taksiyle uyuşturucu satışı

Taksiyle satışı

Taksiyle uyuşturucu satışı
Giriş Tarihi: 30.11.2020

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunan 'Dedo' lakaplı F.S. ile E.H. yakalandı. Şüphelilerin korona virüs salgını kısıtlamalarından kurtulmak amacıyla uyuşturucu satışını taksiyle gerçekleştirdikleri belirlendi. Taksi ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi ile çok sayıda silah ele geçirildi.

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