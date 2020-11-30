Taksiyle uyuşturucu satışı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunan 'Dedo' lakaplı F.S. ile E.H. yakalandı. Şüphelilerin korona virüs salgını kısıtlamalarından kurtulmak amacıyla uyuşturucu satışını taksiyle gerçekleştirdikleri belirlendi. Taksi ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddesi ile çok sayıda silah ele geçirildi.