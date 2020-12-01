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Haberler Yaşam Alıcı ile vericinin korona geçirdigi ilk nakil

Alıcı ile vericinin korona geçirdigi ilk nakil

Alıcı ile vericinin korona geçirdigi ilk nakil
Giriş Tarihi: 1.12.2020

Dünyada ilk kez İstanbul'daki devlet hastanesinde yapılan operasyonla korona virüsü atlatmış alıcıya yine Kovid-19 geçirmiş bir vericiden alınan böbrek nakledildi. 50 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yeğeni 31 yaşındaki Ceyhun Yıldırım'a böbreğini verdi. Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Hastaların sağlık durumu iyi, tedavileri devam ediyor, korona virüs organ nakline engel değil. Bu durum bizler için çok umut verici. Çünkü korona virüse yakalanmış olmanın hayatın sonu olmadığını gösterdik" diye konuştu.

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