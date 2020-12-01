Anneyi kalp krizi, oglunu virüs hayattan kopardı

DENİZLİ'NİN Kale ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Sebahat Boğum (56) hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Boğum'un 34 yaşındaki oğlu Ahmet Boğum'un da hastanede korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Ahmet Boğum, annesinin vefat haberini aldıktan sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Boğum da kurtarılamadı. Anne ile oğlunun 1 gün arayla yaşamını yitirmesi yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Anne ve oğul, dün ilçede yan yana toprağa verildi.

İHSAN KARATAŞ