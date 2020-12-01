Kaza kurşunuyla babasını yaraladı

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesi Derbent Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan Uğur Pehlivan (43) ile eşi Derya Pehlivan (40) arasında, boşanma tartışmaları nedeniyle sık sık kavga çıkıyordu. Başka bir kadınla evleneceğini söyleyen baba Uğur Pehlivan, eşini boşanmaya ikna edemeyince yine tartışma çıktı. EVDE sürekli tartışmalara şahit olan 20 yaşındaki Ümmü Pehlivan babasının duvarda bulunan av tüfeğini aldığını görünce babasının elinden tüfeği almak istedi. Baba ve kızın arasında çıkan boğuşma esnasında tüfek ateş aldı. Namludan çıkan saçmalar 4 çocuk babası Uğur Pehlivan'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ümmü Pehlivan gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ALP