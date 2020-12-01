Kısıtlamalara uymayanlara ceza yagdı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucu 29 Kasım saat 20.00 ile 30 Kasım saat 05.00 tarihleri arasında kısıtlamaya uymayanlar ekiplere takıldı. Kısıtlama kurallarına uymayan 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 810 kişiye de idari işlem uygulandı. Toplamda 2 milyon 369 bin 872 lira para cezası kesildi. Aydın'da da korona virüs denetimleriyle ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı. Denetimlerde 21 işyeri uyarılırken, sigara yasağına uymayan 7 kişi ile maske takmayan 22 kişiye işlem yapıldı. Zorunlu izolasyona uymayan 38 kişi KYK yurduna yerleştirildi, 4 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde toplam 44 bin 734 lira idari para cezası uygulandı.

KAZIM YÖRÜKCE