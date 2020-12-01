Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 1 Aralık Salı Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? 1 Aralık Salı Müge Anlı'da yaşananlar..

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Tehlikeli bir maceraya atılan 14 yaşındaki Eyüp bulundu. Evine dönen Eyüp'ün babası canlı yayında neler söyledi? Şikayetçi olacak mı? 6 yaşındaki Melike Tahnal'ın ölümü davası devam ediyor. Enişte Tuncer segbis ile savunma yaptı. 14 çocuk babasıyla ilgili korkunç iddialar... Şüphelerin odağındaki kardeşi canlı yayında. Kerem Durur'u foseptik kuyusuna mı attılar? Kaybolduğu gün evde kimler vardı? Kerem Durur'u kim, neden ortadan kaldırdı? Kerem Durur'un eşi Resime Hanım'ın ''camiden kaydoldu'' demesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. Şüphelerin odağındaki kardeş Medeni Bey canlı yayında soruları yanıtladı. Resime Hanım'ın 6 aylık bebeğini tandıra kim attı? O bebek kayıp olan Kerem Durur'un bebeği mi?