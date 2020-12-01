Muhittin Böcek’ten 105 gün sonra mesaj

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde korona virüs tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastane odasındaki ilk görüntüleri paylaşıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek'i ziyaret ettiği anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

'SAYENİZDE İYİYİM'

Görüntülerde Özkan'ın "Nasıl hissediyorsunuz başkanım?" sorusuna Başkan Böcek, "Sayenizde çok iyiyim. Şu anda 100 günü geçtik. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan şahsınız ve bütün sağlık çalışanlarına, dua edenlere, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşireler, doktorlar gece gündüz demeden çok ilgilendi. Dualarım size" yanıtını verdi. Bunun üzerine Rektör Özkan da "Bakışınız enerji dolu zaten" ifadelerini kullandı. Özkan paylaşımında ayrıca "Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Her şey dilediği gibi olsun" ifadelerine yer verdi.



IKİ GÜN İÇİNDE TABURCU EDİLECEK

REKTÖR Özlenen Özkan, Başkan Böcek'in durumuyla ilgili de konuştu. Kovid-19'un etkileri bir yana, Başkan Böcek'te kronik rahatsızlık, ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler sebebiyle ağır bir tablo olduğunu aktaran Özkan, "2 ayda yavaş yavaş toparladı. Kendisi gşimdi ayet iyi. İki gün içerisinde taburcu edeceğiz. Fizik tedavisi de devam ediyor. Muhtemelen evine geçecek" diye konuştu.