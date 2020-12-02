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Haberler Yaşam Altı araç birbirine girdi

Altı araç birbirine girdi

Altı araç birbirine girdi
Giriş Tarihi: 2.12.2020

YALOVA-İZMİT Karayolu Tavşanlı beldesi trafik ışıkları mevkiinde, Yalova istikametine giden Aslan Çobantürk (55) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden minibüs ile çarpıştı. Karşı şeride geçen otomobil, burada da 3 araca çarparak durabildi. Kazanın ardından çarpmanın etkisiyle karşı şeritteki araçlardan birinde yangın çıktı. 10 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Aslan Çobantürk, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan araç sürücülerinden Altuğ Alkaş ve yanında yolcu olarak bulunan İncinur Aldurmaz'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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