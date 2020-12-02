Aydın’da 4 kurban daha

AYDIN'DA korona virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. Korona virüs testleri pozitif çıkan Nail Budak ve Çine Belediyesi eski İtfaiye Amiri Kamil Turan, bir süredir tedavi görüyordu. Budak ve Turan, korona virüse karşı verdikleri yaşam savaşını kaybetti. Çine ilçesinde Alabayır Mahallesi'nden Fadime Karaman ve Esentepe Mahallesi'nden Muharrem Tosun da Kovid-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

İHSAN KARATAŞ