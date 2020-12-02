Baba oğul aynı gün korona virüse yenildi

ÜLKE genelinde korona virüs nedeniyle yaşanan ölümlerde öyle acı hikayeler gün yüzüne çıkıyor ki, belleklerimizden silinmesi imkansızlaşıyor. Denizli'de yaşayan 6 vatandaşın ölüm haberi ise korona virüse karşı ne kadar çok dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aslen Denizli'nin Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nden olan İzmir TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı Hasan Ali Çakır (57) ile Denizli'de yaşayan babası Mehmet Çakır, (87), aynı gün korona virüs nedeniyle birbirlerinden habersiz hayatlarını kaybetti.

YARIM SAAT SONRA SELA

YAKLAŞIK bir haftadır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Ali Çakır'ın ölümünden birkaç saat sonra Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Mehmet Çakır'ın da vefat haberi geldi. Söğüt Köyü eski Muhtarı Altan Yıldız'ın baba-oğulun vefatı hakkında söyledikleri yürek burktu. Mehmet Çakır'ın 10 gündür tedavi altında olduğunu söyleyen Muhtar Yıldız, "Sela gelince biz Mehmet amcanın selası geldi zannetik ama oğlu ölmüş. Oğlunun selasından yarım saat sonra da bu defa babası Mehmet amcamızın selası geldi" dedi. Baba oğul Denizli'deki Çakmak mezarlığında toprağa verildi.

Sebahattin ALP