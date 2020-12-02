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Haberler Yaşam Çağla Kubat’ın acı günü

’ın acı günü

Çağla Kubat’ın acı günü
Giriş Tarihi: 2.12.2020

MİLLİ sporcu Çağla Kubat'ın ortağı ve çocukluk arkadaşı olan İzmir Karşıyakalı sörf hocası Talat Aşıkoğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir ay önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gözetim altına alınan Aşıkoğlu, dün gece vefat etti. Evli ve bir erkek çocuk babası olan Aşıkoğlu'nun ölümü spor dünyasında büyük üzüntü yarattı. Çağla Kubat yaptığı açıklamada, "Talat Aşıkoğlu kulübümüzün antrenörüydü. Pek çok başarılı sporcu yetiştirdi. Kendi yaş kategorisinin Türkiye şampiyonu bir sporcu, aynı zamanda benim çocukluk arkadaşımdı. Bir aydır Kovid-19 ile savaşıyordu, dün gece kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

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