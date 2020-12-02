İZBAN görevlisi hayatını kaybetti

İZMİR Konak'taki İZBAN Kemer İstasyonu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan 50 yaşındaki Nusret Kanat, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Durumu ağırlaşınca Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Kanat, pazar günü doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kanat'ın cenazesi Karabağlar'daki Uzundere Mezarlığı'na defnedildi.

METİN BURMALI