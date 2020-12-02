Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 2 Aralık Çarşamba Müge Anlı full izle

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'dan Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlikli sandalye yardımları devam ediyor. Emanet ayakkabıyla Niğde'den köyünden çıkıp Müge Anlı'ya geldi. 65 yaşındaki Emine Doğan ağabeylerinin tarlasını vermediğini iddia ediyor. Emine Doğan tarlaları için Müge Anlı'dan yardım istiyor. Emine Hanım'ın kardeşi Mustafa Bey, babadan kalan miras hakkını kardeşi Emine Hanım'a geri verecek mi? Kayıp olan Kerem Durur ile ilgili yeni iddialar. Parası için mi ortadan kaldırıldı? Kardeş Medeni Bey yengesi Resime Hanım'ı neden suçluyor? Resime Hanım ve birliktelik yaşadığı Bolat Koyun daha önce tanışıyorlar mıydı? Evleri ne kadar yakındı? Köy muhtarı kentsel dönüşümden önce evlerinin ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Kerem Durur'un kaybolduğu gün birlikte gittik diyen Resime Dönmez'in konuşmaları Kerem Bey'in oğullarını sinirlendirdi. Oğlu İhsan'ın da babasının evde olmadığını söylemesi kafaları karıştırdı. Resime Hanım'ın ölen başka bir bebeği daha mı var? Kerem Durur ile ilgili iddialar…