İlaç kullanmadan virüsü yenemezsiniz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde korona virüsle mücadele konusunda yaptığı "Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor" açıklaması büyük yankı buldu. İzmir'de korona virüs testleri pozitif çıkan hastaların ilaç kullanımının diğer illere göre düşük olmasının başlıca sebebinin, özellikle sosyal medyada bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar olduğu ortaya çıktı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele ederken, özellikle İzmir'de ilaç kullanımının düşük olmasının da etkisiyle hastaneye başvuran Kovid,19 hastalarının sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.



HASTANEDE İŞ YÜKÜ ARTIYOR

SOSYAL medyada yapılan paylaşımlarda ilaç kullanımıyla ilgili olumsuz ve yanlış bilgiler, koronaya yakalanan vatdanşların

ilaçtan uzaklaşmasına neden oldu. Hasta-neye yatışların sağlık çalışanları üzerindeki iş yükünü artırdığına dikkat çeken uzmanlar, teşhis yapılır yapılmaz ilaç kullanımına başlan-ması gerektiğini vurgularken, ilacın erken evrede çok daha etkili olduğunun altı çizdi.



İLAÇLAR ERKEN DÖNEMDE ETKİLİ

Yeni Asır'a konuşan Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bazı hastaların pozitif olmalarına rağmen 'semptomlarım hafif' diyerek filyasyon ekibinin verdiği ilaçları kullanmadığını dile getirdi. Antiviral ilaçların, enfeksiyonun başlangıcında ve virüsün replikasyon döneminde daha etkili olduğunu söyleyen Özlü, "Geç dönemde etkinlik azalıyor. Bu nedenle tablonun ağırlaşmasını beklemeden tedaviye başlanmalı. Sonradan 'keşke verilen ilacı zamanında kullansaydık' deyip hayıflanmamak için elimizde olan ilaçları Ulusal Tanı Tedavi Kılavuzumuzun önerdiği zamanlamayla kullanmakta yarar var. Sakın 'ben gencim, sağlıklıyım, ayakta hafif atlatırım' diye düşünmeyin. Kimde nasıl seyredeceği tam öngörülemiyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor. Her gün sevdiklerimizi kaybediyoruz" diye konuştu.



'DOKTORLARA GÜVENELİM'

YENİ Asır'a açıklamalarda bulunan İzmir Halk Sağlığı Daire Başkanı Dr. Hakan Bayrakçı ise, "Vatandaşlarımız sosyal medyanın etkisinde kalmasın ve söylediklerimize inansınlar. Biz ilaç verirken kişinin yaşına, kronik rahatsızlığına ve kadın hastalarımız-da hamilelik durumuma bakarak ilaç veriyoruz. Zarar görecek kişiye zaten vermiyoruz" diye konuştu. İlaç kullanmayan kişilerin has-talığı diğer kişilere geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğuna değinen Bayrakçı, "Mutlak suretle filyasyon ekipleri tarafından getirilen ilaçları alalım, hekimlere güvenelim ve verilen ilaçları kullana-lım. İnternetten kaynağı belirsiz, kanı-ta dayalı olmayan, sosyal medyada dolaşan bilgilere güvenmememiz gerekiyor. Herkesin kendi uzman olduğu konuda konuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fatih ŞENDİL / Mert ALPDÜNDAR