Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte 3 Aralık Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.