Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 3 Aralık Perşembe Müge Anlı full izle

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. İşte 3 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'ta yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ordu'da yaşayan 58 yaşındaki Remzi Bayazıt eşiyle tartıştıktan sonra 4 Ekim günü kayıplara karışmıştı. 59 gündür kayıp olarak aranan emekli astsubay ölü olarak bulundu. Arabasına bir kilometre uzaklıkta bulunan emekli astsubayın ölüm nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor. Babalarından kalan tarlayı paylaşamadılar... Tarlasını almak için Müge Anlı'ya başvuran Emine Doğan'ın suçladığı kardeşleri canlı yayında. Bitmeyen tarla meselesinde anlaşma sağlanacak mı? Kardeşler tarlayı vermeyi kabul edecek mi?

Resime Dönmez'in yeğeni konuştu. Resime Hanım'ın yalan söylediğini tek başına gördüğünü söyledi. Rahatsız olduğu için evden çıkmadığını söyleyen yeğen iddiaları yanıtladı. Kerem Durur o sabah neredeydi? Resime Hanım, Kerem Durur'un eşi Esmer'in yalan söylediğini Kerem'i beraber aramaya çıktıklarını söyledi. Müge Anlı, Resime Hanım'ın Kerem kaybolduktan sonra 3 gün sonra bir röportaj verdiğini orada Kerem evden kayboldu dediğini hatırlattı. Kerem Durur'dan 5 yıldır hiçbir haber yok. Şimdi ise mahalle sakinlerinden inşaat alanında ''kemik'' bulundu iddiası ortalığı karıştırdı. İnşaat alanında bulunan kemikler kime ait? Kemikler Kerem Durur'a ait olabilir mi?