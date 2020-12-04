Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid- 19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu ve eşi evde tedavi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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