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Haberler Yaşam Kasapoğlu ve eşi evde tedavi olacak

ve eşi evde tedavi olacak

Kasapoğlu ve eşi evde tedavi olacak
Giriş Tarihi: 4.12.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid- 19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

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