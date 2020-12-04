Zirvenin vazgeçilmezi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %13,00 izlenme oranı ve %26,81 izlenme payı,

AB'de %8,26 izlenme oranı ve %18,21 izlenme payı,

20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 75.bölümünde #İçimYanarken etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

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Yepyeni ve korkusuz bir Züleyha'nın kaderinin iplerini eline aldığı bölümde, kendisine yapılan kötülüklere rağmen, bir anneyi evladından ayırmamak için göze aldığı buluşma, bir felakete neden oldu!

ZÜLEYHA VE MÜJGAN KEREM ALİ'Yİ KURTARABİLECEK Mİ?

Defalarca evlat sınavından geçen Züleyha, Demir'e Yılmaz'ı sevdiğini söyledi! Ardından Yılmaz tarafından oğlundan ayrılan Müjgan'a da yardım elini uzattı! Ancak Yılmaz'ın öfkesini göze alarak Müjgan'ı oğlu Kerem Ali ile buluşturması bir felaket ile sonuçlandı! Oğlunu görmek için Züleyha'ya yalvarıp yakaran Müjgan, ayrılık vakti gelince, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen oğlunu kucaklayıp kaçmaya kalktı!

Yılmaz'ın eve dönüp Züleyha'nın oğlunu alıp gittiğini öğrendiği dakikalarda, Müjgan, nehre yuvarlandı ve kucağındaki puset içinde Kerem Ali ile birlikte suda sürüklenmeye başladı!

YILMAZ VE ZÜLEYHA GİDİYOR!

Tam da kardeşim dediği Fikret'e silahını doğrultmuşken Müjgan'ın yalan söylediğini itiraf etmesi, Yılmaz'ı çıldırttı! Çukurova'nın diline düşen Fikret-Müjgan dedikodusu bir yana, Züleyha'nın kendisine inanmaması yüzünden Yılmaz'ın önünde Fekeli dahil kimse duramadı.

Müjgan'ı adeta sürükleyerek çiftliğe götüren Yılmaz, bahçedeki kimseye aldırmadan Müjgan'ın itirafını bir kez de Züleyha'ya yaptırdı!

Demir'in 'bize ne sizin aranızdaki tartışmadan' demesi bile, artık Yılmaz ve Züleyha'yı korkutmuyordu. Müjgan'ı ve halasını arabaya koyup, başlarında adamları ile İstanbul'a yollayan Yılmaz hemen ardından da Züleyha ile buluştu. Ve kaderleri uzun zaman önce ellerinden alınan iki sevgili, kaderlerini yeniden yazmak için, Hünkar'ın 40 mevlidinden sonra kaçmaya karar verdiler!

FEKELİ, MÜJGAN VE BEHİCE'Yİ KORUDU AMA SONUCU NE OLACAK?

Yılmaz adamları ile Müjgan ve Behice'yi İstanbul'a yola çıkardığında araçların peşine düşen Fekeli, onları durdurup duruma müdahale etti! İki kadını, sözünden çıkmamalarını tembihleyerek Yılmaz'ın görmeyeceği Adana'daki bir evine yerleştirdi.

Ardından da, 40 yıllık sevdasının, Hünkar'ın portresini teslim almaya gitti. Müjgan'ın o sırada Züleyha'nın kapısına gidip oğlu ile görüşmesini sağlamak için yalvardığından haberi yoktu!

Fekeli, Müjgan ile dedikodusunun çıkmasından ve ardından gelişenlerden çok rahatsız olan Fikret'i de kaybetmemek için duruma el koydu. Dedikoduyu çıkaranları bulmak için hastaneye gitti ve tam da dedikodu devam ederken, ikisini görüp etrafta konuşan hemşireye gereken hayat dersini verdi. Konuyu kapattı.

Kerem Ali, sulara kapılıp gidecek mi?

Müjgan, aşkından sonra evladını da mı kaybedecek?

Züleyha ve Yılmaz'ın kaderleri artık kendi ellerinde mi?

Sevda, Hünkar'ın yerine geçip konağın hanımı olacak mı? Saniye ve Gaffur bu duruma katlanabilecek mi?

Demir, Hünkar'ın katilini bulabilecek mi?

Fekeli'nin gönül yangını geçebilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!