Azılı hırsız yatağın altında yakalandı

HIRSIZLIKTAN 22 ayrı suç kaydı olan, Denizli ve çevre illerde GSM şirketlerine ait baz istasyonlarına girip akü ve kabloları çaldığı belirlenen Hasan G. (34), annesinin evinde yatağın altında saklanırken yakalandı. Hasan G. gözaltına alınırken evde, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ile hırsızlıkta kullanılan eldiven ve çeşitli aletler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
FERDİ YAVUZ
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