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Haberler Yaşam Denizli’de deterjan fabrikası yandı

’de deterjan fabrikası yandı

Denizli’de deterjan fabrikası yandı
Giriş Tarihi: 5.12.2020

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, müdahale ettiği yangında alevler, yakındaki iki binaya da sıçradı. Fatih Mahallesi'ndeki fabrikada dün 16.35 sıralarında çıkan yangın, binadaki yanıcı kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun süren çalışmalar sonucu söndürülebildi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN

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