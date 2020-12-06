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Haberler Yaşam Hızlı enerji kaynağı muz

Hızlı kaynağı

Hızlı enerji kaynağı muz
Giriş Tarihi: 6.12.2020

İçerisinde bol miktarda protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunan muz, bağışıklık dostu bir meyvedir. İyi bir lif kaynağı olan muz, verdiği uzun süreli tokluk hissi ile zayıflamaya da yardımcı olur. Muz aynı zamanda içerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağıdır. Spor yaparken ya da halsiz hissettiğinizde 1 adet muz tüketmek sizlere enerji verecektir.

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