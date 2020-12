Koronavirüs hastaları nasıl beslenmeli?

Kovid-19 ile tanışmadan önce bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için çok fazla şey yaptık. Şimdi bunların meyvesini yeme ve karantina sürecini sağlıklı hale çevirmenin zamanı. Kaygı seviyemizin arttığı bugünlerde ise stresi yemek yemeye yönlendirmek, yapılan en büyük hatalardan biri.



OBEZİTE RİSK FAKTÖRÜ

Evet, sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz ama duygu durumumuzu değiştirmek için yemek yemek bu çözümlerden biri değil. Stres anında kendinizi yemeğe vermek, stresin sebep olabileceği duyguları hissetmekten kaçmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Yeme davranışı haz veren bir eylemdir. Fakat fazla miktarda yemek yemek, zamanla kilo alımına sebep olur.

STRES DE TETİKLEYİCİ

Fazla kilo yeni bir stres unsuru haline gelir. Fazla yemeyi daha da tetikler. Fazla yeme pişmanlık, suçluluk, kendine öfke hissetmeye sebep olabilir. Stres ise tekrar artar. Bu durumda hastalığı atlattıktan ve karantinadan çıktıktan sonra elinizde kalan fazla kilolarla mücadele etmek zorunda kalırsınız. Öte yandan obezitenin Kovid-19 riskini artırdığını unutmayın. Yani şişman bireylerin Kovid-19'a yakalanma riski normal vücut ağırlığına sahip bireylere göre daha yüksektir. Hastalık tanısı aldıktan sonra ister evde ister hastanede tedavi görün, yüksek ateş veya solunum sıkıntısı nedeniyle enerji, protein ve mikro besin ögeleri gereksinimi artış gösterir. Bu yüzden gereksinim doğrultusunda beslenmeniz, hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir. Sadece enerji verici besinleri yemektense besleyici, vitamin-mineral içeriği zengin ve akılcı miktarlarda besin tüketmek önemlidir.



D VE C VİTAMİNİ

Ayrıca hastalık öncesi aldığınız bazı takviyeler hastalık döneminde de yararlarını korumaya devam ediyor. Güneşin en güzel yararlarından olan D vitamininin korona virüs üzerindeki bağışıklık güçlendirici etkisi biliniyor. Aynı zamanda D vitamini üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkiye de sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bağışıklığın en önemli kollarından biri ise kuşkusuz C vitamini. Aklımıza hemen turunçgiller gelse de maydanoz, biber, kivi, ananas da yüksek miktarda C vitamini içeriyor. Bağışıklığın yanı sıra hastalanan dokuların onarımında da C vitamini oldukça önemli.



ÇİNKO

Çinko ise bağışıklığın en önemli minerallerinden biridir. Yüksek çinko seviyesinin zatürre riskini azaltmakta etkili olduğu yapılan çalışmalarda bulunmuştur. Çinko kaynakları olarak kümes hayvanları, kırmızı et, fındık, kabak çekirdeği, susam tohumu, fasulye ve mercimek ön plana çıkıyor.



KUARSETIN

Kuarsetin ise son dönemlerin en popüler flavonoidlerinden biri. İltihap durumları; hastalıklar, yaralanmalar ve stres halinde vücudun verdiği doğal bir tepkidir ve vücudun iyileşmesine yardımcı olurken, kuarsetin, iltihabı azaltmaya yardımcı olabiliyor. Bununla ilgili hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada kuarsetinin akut ve kronik enflamasyonu azalttığı sonucuna varılıyor.



GLUTATYON

Vücuttaki en güçlü antioksidan olan ve üretimi yaşla birlikte azalan glutatyon eksikliği de Kovid 19 tedavisini olumsuz etkiliyor. Bu yüzden glutatyon takviyesi de önemli hale geliyor. Probiyotikler ise artık her alanda kendini kanıtlamış ve olmazsa olmazımız haline gelmiş gruptur. Probiyotik kullanımının bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini gösteren pek çok çalışma mevcuttur.



TÜKETILMESI ÖNERİLEN SIVILAR

BU dönemde sıvı alımı da oldukça önemlidir. Sıvı alımını arttırmak için; Su, Taze sıkılmış meyve suyu, ayran, kefir, süt, çorba, bitki çayı (ıhlamur, kuşburnu vb)



DÜZENLİ UYKU ÇOK ÖNEMLİ

Uyku düzensizlikleri de bağışıklığı düşüren faktörlerden biri. Bu yüzden hastalığı atlatma süresince düzenli bir uyku bağışıklığınızın kuvvetlenmesine yardımcı olur. Uyku ve iştah kontrolünün sağlanmasında serotonin hormonu da etki gösteriyor. Aynı zamanda artmış serotonin seviyesi, ruh halinin iyi olması ile ilişkilendiriyor. Bu yüzden serotoninden yüksek besinlerin de öğünlerinize eklenmesi bu süreci daha rahat geçirmenize yardımcı olabiliyor.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM