Spor öncesi kahve yağ yakımını hızlandırıyor

GÜNDE 2-3 fincanı geçmeyen kahve tüketimi, sağlık için birçok fayda sağlıyor. Kahvenin son dönemde anlaşılan faydalarından biri de yağ yakımını hızlandırması. Bu nedenle uzmanlar, egzersizden yarım saat önce kahve tüketilmesini öneriyor. Hazır granül kahvelerin bu konuda faydasının sınırlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle sade filtre kahve tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.