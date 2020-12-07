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Haberler Yaşam Eski karısı ve iki kızına kurşun yağdırdı

Eski karısı ve iki kızına kurşun yağdırdı

Eski karısı ve iki kızına kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 7.12.2020

ERZURUM'DA Raci Aslan, boşandığı eşi ve iki kızını öldürdükten sonra cadde ortasında intihar etmek istedi. Ekmek almaya giden iki kardeş ise eve geldiklerinde anneleri ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Cinayeti işledikten sonra kaçan zanlıyı polis elinden vurarak durdurdu. Raci Aslan, çocuklarını görmek için Hilalkent'teki Özbağ Sitesi'nde bulunan evine geldi.

EKMEK ALMAYA GİTTİLER
Evde boşandığı eşi ve dört çocuğu ile konuşan Aslan, iki oğlunun ekmek almaya gitmesini fırsat bilerek kızlarının ve boşandığı eşinin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Gülçin Karabiyik ve 17 yaşındaki kızı Cansu Aslan olay yerinde, 23 yaşındaki kızı Burçin Aslan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ELİNDEN VURULUP YAKALANDI
Ekmek almak için evden çıkan Emre Can Aslan ve Ferdi Aslan ise eve dönüşte silah seslerini duydu. Eve koşan iki genç, anne ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Babalarının ise silahla evden kaçtığını gören çocuklar durumu polise bildirdi. Silahla cadde ortasında intihara kalkışan Raci Aslan, Özel Harekat polisi tarafından elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

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