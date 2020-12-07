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Haberler Yaşam “Kanuni Karadeniz’de sondaja hazırlanıyor”

“Kanuni ’de sondaja hazırlanıyor”

“Kanuni Karadeniz’de sondaja hazırlanıyor”
Giriş Tarihi: 7.12.2020

ENERJİ ve Tabii Kaynak-lar Bakanı Fatih Dönmez, Tür-kiye'nin üçüncü sondaj gemi-si Kanuni'nin, Karadeniz'de sondaj yapmak için açılma-ya hazırlandığını bildirdi. Twit-ter hesabından, Kanuni Sondaj Gemisi'nin görüntülerini içe-ren 46 saniyelik video paylaşan Dönmez, "Kanuni, hırçın Kara-deniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı..." ifadelerini kul-landı. Türkiye'nin üçüncü son-daj gemisi Kanuni, 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-nı Fatih Dönmez'in de katılı-mıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.

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